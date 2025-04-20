Аміодарон-Дарниця (Amiodarone-Darnitsa)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
131,43
Економія при броні: -9,56 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
80,37
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
115,84
Економія при броні: -5,14 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
115,66
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
124,60
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
129,86
Економія при броні: -4,03 грн
Мед-сервіс
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Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
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Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
122,30
Економія при броні: -0,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
125,64
Економія при броні: -11,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
126,75
Економія при броні: -19,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
43,09
Економія при броні: -7,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
130,68
Економія при броні: -19,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
132,28
Економія при броні: -9,22 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
115,25
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
129,37
Економія при броні: -18,32 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
122,30
Економія при броні: -0,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
117,03
Економія при броні: -4,23 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
85,11
Економія при броні: -3,04 грн