Аміодарон-Дарниця (Amiodarone-Darnitsa)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
129,21
Економія при броні: -22,54 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
124,60
Економія при броні: -4,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
122,30
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
126,70
Економія при броні: -13,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
128,58
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
124,60
Економія при броні: -4,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
124,60
Економія при броні: -4,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
124,60
Економія при броні: -4,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
124,60
Економія при броні: -4,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
83,11
Економія при броні: -2,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
124,60
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
134,19
Економія при броні: -20,52 грн