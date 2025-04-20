Аміодарон-Дарниця (Amiodarone-Darnitsa)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
122,30
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
133,96
Економія при броні: -20,65 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
114,51
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
131,16
Економія при броні: -14,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
127,81
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
125,99
Економія при броні: -9,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
133,59
Економія при броні: -22,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
122,30
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
128,44
Економія при броні: -26,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
125,68
Економія при броні: -23,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
135,96
Економія при броні: -19,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
115,76
Економія при броні: -19,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
123,86
Економія при броні: -16,92 грн