Київ
Аміодарон-Дарниця (Amiodarone-Darnitsa)

Аміодарон-Дарниця (Amiodarone-Darnitsa)

Дніпро (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 210 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
127,56
Економія при броні: -13,71 грн
113,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
129,78
Економія при броні: -15,93 грн
113,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
130,16
Економія при броні: -7,43 грн
122,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
121,41 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
40,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
122,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
131,04
Економія при броні: -18,00 грн
113,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
122,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
128,89
Економія при броні: -15,39 грн
113,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
119,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
134,62
Економія при броні: -20,40 грн
114,22 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
128,66
Економія при броні: -13,86 грн
114,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
128,78
Економія при броні: -15,16 грн
113,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
130,72
Економія при броні: -16,92 грн
113,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
108,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
131,27
Економія при броні: -11,16 грн
120,11 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
112,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
126,82
Економія при броні: -8,09 грн
118,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
128,18
Економія при броні: -21,38 грн
106,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
133,23
Економія при броні: -27,63 грн
105,60 грн
ГоловнаКошикОбране