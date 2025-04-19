Аміодарон-Дарниця (Amiodarone-Darnitsa)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
127,56
Економія при броні: -13,71 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
129,78
Економія при броні: -15,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
130,16
Економія при броні: -7,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
131,04
Економія при броні: -18,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
128,89
Економія при броні: -15,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
134,62
Економія при броні: -20,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
128,66
Економія при броні: -13,86 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
128,78
Економія при броні: -15,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
130,72
Економія при броні: -16,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
131,27
Економія при броні: -11,16 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
126,82
Економія при броні: -8,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
128,18
Економія при броні: -21,38 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
133,23
Економія при броні: -27,63 грн