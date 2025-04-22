Аміодарон-Дарниця (Amiodarone-Darnitsa)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
124,62
Економія при броні: -3,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
124,60
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
120,74
Економія при броні: -16,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
130,27
Економія при броні: -8,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
83,11
Економія при броні: -0,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
128,48
Економія при броні: -7,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
126,74
Економія при броні: -22,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
127,33
Економія при броні: -9,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
124,60
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
130,78
Економія при броні: -7,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
123,91
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ