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Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка в пачці, №30 - Запоріжжя (546285) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
111,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
106,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
122,69
Економія: -23,08 грн
99,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: таблетки (20)
106,11
Економія: -17,88 грн
88,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки (10)
93,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
118,68
Економія: -13,77 грн
104,91 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
106,86
Економія: -8,76 грн
98,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
93,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: таблетки (20)
106,86
Економія: -8,76 грн
98,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
111,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
100,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
119,32
Економія: -22,18 грн
97,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
103,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
109,37 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
111,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
121,82
Економія: -27,69 грн
94,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
118,04
Економія: -24,41 грн
93,63 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
118,60
Економія: -6,60 грн
112,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
111,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
124,95
Економія: -27,07 грн
97,88 грн