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Аміодарон-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка в пачці, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (546285) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 257 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (8), контурна чарункова упаковка (1)
123,94
Економія: -26,51 грн
97,43 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (1)
123,13
Економія: -25,70 грн
97,43 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (2)
118,60
Економія: -16,20 грн
102,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (2)
125,79
Економія: -15,63 грн
110,16 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
106,92
Економія: -2,21 грн
104,71 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2), контурна чарункова упаковка (1)
118,60
Економія: -6,70 грн
111,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (1)
118,60
Економія: -6,70 грн
111,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (2)
118,83
Економія: -19,24 грн
99,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
98,55 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (1)
110,51
Економія: -8,55 грн
101,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: таблетки (20)
126,52
Економія: -33,67 грн
92,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
112,80
Економія: -8,09 грн
104,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (9)
122,93
Економія: -22,63 грн
100,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
92,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
118,60
Економія: -6,70 грн
111,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
124,55
Економія: -24,96 грн
99,59 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2), контурна чарункова упаковка (2)
108,62
Економія: -8,08 грн
100,54 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (6)
118,44
Економія: -25,60 грн
92,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (2)
117,99
Економія: -25,15 грн
92,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (2)
92,90 грн