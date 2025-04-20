Київ
Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)

Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
442.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
101,00
Економія при броні: -31,89 грн
69,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Звягельська, 15
609.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Свалява, вул. Духновича, 1
905.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10 грн
Астарта
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Байрона, 9
246.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
521.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
682.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
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