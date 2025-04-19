Київ
Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)

Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)

Одеса (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
431.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
101,00
Економія при броні: -31,89 грн
69,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 15
478.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Духновича, 1
621.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10 грн
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
442.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
475.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
564.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
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