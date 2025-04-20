Київ
Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)

Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)

Львів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Духновича, 1
162.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 15
265.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
462.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
101,00
Економія при броні: -31,89 грн
69,11 грн
Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
161.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
363.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
876.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
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