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Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)
Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)
Київ
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Доступно в 1 аптеках у Київ
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
10.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
101,00
Економія при броні:
-31,89 грн
69,11
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 70-А
11.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
54,20
грн
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В містах поряд
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Гоголя, 76/5-А
21.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
54,20
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 19-А
22.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
54,20
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Нижній Вал, 5-А
32.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
54,20
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Козелець, вул. Франка Івана, 1
66.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
54,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 15
203.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Духновича, 1
583.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10
грн
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Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
104.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
324.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
412.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
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