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Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)
Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)
Кривий Ріг
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
346.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
101,00
Економія при броні:
-31,89 грн
69,11
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 15
493.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Духновича, 1
773.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10
грн
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Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
309.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
412.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
556.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
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