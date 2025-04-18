Київ
Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)

Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Харків
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
5.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
В містах поряд
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
414.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
101,00
Економія при броні: -31,89 грн
69,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Звягельська, 15
611.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Свалява, вул. Духновича, 1
974.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10 грн
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
513.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
721.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
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