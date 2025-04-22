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Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)
Джгут Медікеа (Tourniquet Medicare)
Чернігів
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Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
138.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
101,00
Економія при броні:
-31,89 грн
69,11
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Звягельська, 15
286.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Свалява, вул. Духновича, 1
677.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10
грн
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Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
204.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Астарта
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Харків, просп. Байрона, 9
390.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
419.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬВЕННИХ МАНІПУЛЯЦІЙ MEDICARE №1
Допомога-I
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