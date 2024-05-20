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Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній упаковці, №30 - Запоріжжя (600038) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
210,00
Економія: -35,40 грн
174,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
201,00
Економія: -26,40 грн
174,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
234,98
Економія: -60,73 грн
174,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
206,85
Економія: -32,67 грн
174,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
177,32 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (9)
201,00
Економія: -26,40 грн
174,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
203,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (13)
216,99
Економія: -42,82 грн
174,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
216,07
Економія: -33,08 грн
182,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
196,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
177,96 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
201,00
Економія: -26,40 грн
174,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
207,19
Економія: -42,57 грн
164,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
201,90
Економія: -44,28 грн
157,62 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
251,10
Економія: -56,90 грн
194,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
203,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
214,81
Економія: -57,38 грн
157,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
195,13
Економія: -37,06 грн
158,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), блістер (1)
240,09
Економія: -82,66 грн
157,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
224,65
Економія: -75,56 грн
149,09 грн