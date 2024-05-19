Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній упаковці, №30 - Львів (600038) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 153 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 59
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
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Львів, вул. Леонтовича, 1
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Всього: упаковка (273)
Зачинено Відчиняється о 08:00
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Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Львів, вул. Джерельна, 1
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (273)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Бажаємо здоров'я
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Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Львів, вул. Куліша, 15
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Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102