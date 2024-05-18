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Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній упаковці, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (600038) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
211,81
Економія: -23,63 грн
188,18 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (6)
216,32
Економія: -28,14 грн
188,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
223,69
Економія: -21,27 грн
202,42 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
214,99
Економія: -40,82 грн
174,17 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1)
259,20
Економія: -65,00 грн
194,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
203,27
Економія: -25,47 грн
177,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
177,32 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
166,11
Економія: -10,11 грн
156,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (76)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
203,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
219,99
Економія: -45,82 грн
174,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), блістер (2)
210,47
Економія: -32,67 грн
177,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
182,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), блістер (2)
224,11
Економія: -46,31 грн
177,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2), блістер (2)
178,48
Економія: -10,48 грн
168,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
214,20
Економія: -33,25 грн
180,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2), блістер (2)
218,80
Економія: -37,82 грн
180,98 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
201,63
Економія: -25,62 грн
176,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
227,19
Економія: -46,23 грн
180,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
212,63
Економія: -31,67 грн
180,96 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
218,72
Економія: -55,62 грн
163,10 грн