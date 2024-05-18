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Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній упаковці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (600037) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (5)
93,68
Економія: -11,89 грн
81,79 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4)
85,50
Економія: -3,71 грн
81,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
89,60
Економія: -13,83 грн
75,77 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
85,48
Економія: -10,66 грн
74,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
74,84 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2)
85,08
Економія: -9,96 грн
75,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
93,26
Економія: -12,02 грн
81,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
88,62
Економія: -13,80 грн
74,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
81,29 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
105,00
Економія: -21,20 грн
83,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
100,32
Економія: -25,50 грн
74,82 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (4)
87,01
Економія: -5,93 грн
81,08 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
93,16
Економія: -18,04 грн
75,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
87,63
Економія: -12,51 грн
75,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
81,21 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
83,78
Економія: -7,09 грн
76,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
75,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
79,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
95,89
Економія: -14,81 грн
81,08 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
85,42
Економія: -10,69 грн
74,73 грн