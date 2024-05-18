L-Май краплі оральні 5 мг/мл контейнер 20 мл з пробкою-крапельницею, №1 - Харків (562079) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 31
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00