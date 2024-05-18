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L-Май краплі оральні 5 мг/мл контейнер 20 мл з пробкою-крапельницею, №1 - Харків (562079) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
173,14
Економія: -10,23 грн
162,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
172,72
Економія: -10,42 грн
162,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
184,06
Економія: -21,15 грн
162,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
174,23
Економія: -15,27 грн
158,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
168,38
Економія: -10,63 грн
157,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Всього: упаковка (1)
178,80
Економія: -27,77 грн
151,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
179,19
Економія: -6,19 грн
173,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Всього: упаковка (1)
168,72
Економія: -16,01 грн
152,71 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
183,33
Економія: -33,95 грн
149,38 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
171,99
Економія: -21,34 грн
150,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
Всього: упаковка (1)
163,89
Економія: -5,14 грн
158,75 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
174,39
Економія: -21,64 грн
152,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 31
Всього: упаковка (1)
182,09
Економія: -23,22 грн
158,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
159,12 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
173,02
Економія: -14,42 грн
158,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
160,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
160,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
160,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
160,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
160,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,80 грн