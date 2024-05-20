Абіфол порошок саше 2 г, №30 - Одеса (870638) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Одеса, бульв. Італійський, 11
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Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 92
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Одеса, вул. Архітекторська, 22
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Одеса, просп. Добровольського, 71-А
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Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
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Всього: саше (10)
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Одеса, просп. Добровольського, 114/5
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Одеса, просп. Добровольського, 128
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Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
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Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
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Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
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Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
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Миколаїв, вул. Курортна, 8
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Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
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Миколаїв, вул. Космонавтів, 130/7
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Доманівка, вул. Центральна, 47
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Вознесенськ, вул. Одеська, 21/2-Б
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вознесенськ, вул. Чубчика, 3
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Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 19