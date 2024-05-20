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Абіфол порошок саше 2 г, №30 - Одеса (870638) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (4)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
629,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92
Всього: упаковка (1)
561,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Архітекторська, 22
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, просп. Добровольського, 71-А
Всього: упаковка (1)
623,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (2)
597,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: саше (10)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
567,55 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 130/7
Всього: упаковка (1)
561,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Доманівка, вул. Центральна, 47
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Вознесенськ, вул. Одеська, 21/2-Б
Всього: упаковка (2)
561,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вознесенськ, вул. Чубчика, 3
Всього: саше (20)
538,26 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 19
Всього: упаковка (1)
582,59 грн