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Абіфол порошок саше 2 г, №30 - Львів (870638) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
583,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1), саше (10)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: саше (1)
538,26 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
Всього: саше (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Гончара Олеся, 3
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
Всього: саше (10)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Стрий, вул. Колесси, 55/75
Всього: саше (9)
538,26 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 10
Всього: упаковка (1)
561,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: саше (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 8-А
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Долина, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
540,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
Всього: упаковка (2)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 98
Всього: саше (28)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Всього: саше (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 32
Всього: саше (1)
538,26 грн