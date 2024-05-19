Абіфол порошок саше 2 г, №30 - Львів (870638) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Львів, вул. Куліша, 47
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Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
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Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
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Львів, вул. Наукова, 59
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Львів, просп. Червоної Калини, 103
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Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
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Золочів, вул. Мазепи, 2
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Дрогобич, вул. Гончара Олеся, 3
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Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
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Стрий, вул. Колесси, 55/75
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Бурштин, вул. Калуська, 10
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Калуш, просп. Лесі Українки, 1
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Калуш, вул. Дзвонарська, 8-А
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Долина, просп. Незалежності, 13
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Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
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Нововолинськ, м-н 15-й, 19
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Всього: упаковка (2)
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Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
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Всього: саше (28)
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Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 98
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
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Всього: саше (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 32