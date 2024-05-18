Абіфол порошок саше 2 г, №30 - Харків (870638) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
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Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
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Первомайський, м-н 1/2, 46
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Первомайський, м-н 4-й, 5
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Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
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Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
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Всього: саше (6)
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Суми, вул. Харківська, 96
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Суми, вул. Українських Перемог, 2
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Суми, вул. Іллінська, 49
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Суми, просп. Перемоги, 105-Б
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
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Дніпро, вул. Столєтова, 1
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Недригайлів, вул. Незалежності, 8
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Ромни, вул. Коржівська, 95/37
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Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
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Всього: саше (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
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Всього: саше (4)
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Кременчук, просп. Свободи, 77
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Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 42
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63