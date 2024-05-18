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Абіфол порошок саше 2 г, №30 - Харків (870638) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (2)
564,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
564,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
Всього: упаковка (1)
519,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 96
Всього: саше (6)
561,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Українських Перемог, 2
Всього: упаковка (2)
567,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Іллінська, 49
Всього: саше (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Перемоги, 105-Б
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
623,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
582,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Недригайлів, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (2)
537,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ромни, вул. Коржівська, 95/37
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: саше (9)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 77
Всього: саше (4)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 42
Всього: упаковка (1)
583,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
Всього: упаковка (1)
538,26 грн