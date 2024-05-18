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Абіфол порошок саше 2 г, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (870638) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
582,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
623,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Всього: саше (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: саше (9)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: упаковка (1)
629,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Кременчук, просп. Свободи, 77
Всього: саше (4)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Олександрія, просп. Соборний, 93
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Олександрія, вул. Усика Григорія, 45
Всього: упаковка (1)
537,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
564,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
Всього: упаковка (1)
519,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (2)
564,48 грн