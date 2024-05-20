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Абіфол саше 2 г, №30 - Одеса (589167) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
629,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
629,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
726,17
Економія: -131,03 грн
595,14 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
597,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
776,99
Економія: -182,74 грн
594,25 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
714,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
629,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
683,30
Економія: -67,10 грн
616,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
629,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
696,79
Економія: -74,59 грн
622,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
671,78
Економія: -60,88 грн
610,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
629,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
629,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
842,10
Економія: -241,70 грн
600,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
629,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
629,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
629,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
629,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
643,80 грн