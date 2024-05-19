Абіфол саше 2 г, №30 - Львів (589167) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 84 аптеках
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Всього: саше (20)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), саше (1)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Всього: саше (20)
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Львів, вул. Городоцька, 72
Подорожник
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Всього: упаковка (24)
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Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (24)
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
D.s.
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Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), саше (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19