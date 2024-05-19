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Абіфол саше 2 г, №30 - Львів (589167) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: саше (20)
582,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), саше (1)
665,14
Економія: -79,39 грн
585,75 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
577,74 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
629,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: саше (20)
582,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
629,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
629,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
641,06
Економія: -30,70 грн
610,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
629,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
614,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: (15)
662,99
Економія: -68,74 грн
594,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
776,99
Економія: -182,74 грн
594,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: (1)
642,59
Економія: -48,34 грн
594,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
629,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
666,99
Економія: -72,74 грн
594,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
713,99
Економія: -119,74 грн
594,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
755,99
Економія: -161,74 грн
594,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), саше (15)
690,08
Економія: -109,45 грн
580,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
800,99
Економія: -206,74 грн
594,25 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
614,00 грн