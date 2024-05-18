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Абіфол саше 2 г, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (589167) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
629,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
629,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
723,22
Економія: -95,39 грн
627,83 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
689,99
Економія: -95,64 грн
594,35 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
629,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
629,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
629,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
694,85
Економія: -67,25 грн
627,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
629,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
693,22
Економія: -106,98 грн
586,24 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1), саше (20)
671,52
Економія: -46,51 грн
625,01 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
629,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
629,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
629,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
719,92
Економія: -95,21 грн
624,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
668,48
Економія: -51,54 грн
616,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
700,58
Економія: -83,64 грн
616,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: (20)
669,37
Економія: -86,23 грн
583,14 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
629,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
672,44
Економія: -59,31 грн
613,13 грн