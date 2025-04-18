Атопі експерт крем Гірудо дерм атопік програм (Atopi expert cream Hirudo derm atopic program)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
295,20
Економія при броні: -40,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
296,26
Економія при броні: -50,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
303,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
295,74
Економія при броні: -48,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
297,88
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
300,54
Економія при броні: -35,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
303,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
296,74
Економія при броні: -55,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
298,97
Економія при броні: -58,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
295,77
Економія при броні: -49,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
320,55
Економія при броні: -17,89 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
304,99
Економія при броні: -46,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
303,50
Економія при броні: -19,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
303,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
302,27
Економія при броні: -60,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
304,70
Економія при броні: -62,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
301,08
Економія при броні: -48,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
300,08
Економія при броні: -58,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
294,21
Економія при броні: -48,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНВО Біокон
298,57
Економія при броні: -47,49 грн