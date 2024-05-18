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ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл - Харків (583435) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
248,88
Економія: -37,03 грн
211,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
271,59
Економія: -45,63 грн
225,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
234,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
271,23
Економія: -67,60 грн
203,63 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
222,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
247,44
Економія: -51,32 грн
196,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
271,90
Економія: -57,48 грн
214,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
252,43
Економія: -38,01 грн
214,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
250,70
Економія: -30,00 грн
220,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
240,21
Економія: -17,65 грн
222,56 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
256,42
Економія: -30,27 грн
226,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
250,85
Економія: -58,31 грн
192,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
234,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
270,32
Економія: -49,00 грн
221,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
272,60
Економія: -29,50 грн
243,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
271,75
Економія: -38,78 грн
232,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
268,32
Економія: -47,80 грн
220,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
271,10
Економія: -38,27 грн
232,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
276,11
Економія: -55,69 грн
220,42 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
226,38 грн