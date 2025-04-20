Вода термальна Віши (Thermal water Vichy)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
604,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
648,10
Економія при броні: -23,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
650,73
Економія при броні: -30,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
651,36
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
650,48
Економія при броні: -34,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
651,74
Економія при броні: -26,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
664,61
Економія при броні: -39,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
647,66
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
646,90
Економія при броні: -30,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
651,24
Економія при броні: -26,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
665,43
Економія при броні: -40,57 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
651,36
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
647,66
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
654,00
Економія при броні: -29,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
662,10
Економія при броні: -37,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
669,45
Економія при броні: -44,59 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
614,00
Економія при броні: -81,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
670,77
Економія при броні: -45,91 грн