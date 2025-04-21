Вода термальна Віши (Thermal water Vichy)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
669,01
Економія при броні: -44,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
666,50
Економія при броні: -41,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
659,27
Економія при броні: -34,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
649,23
Економія при броні: -24,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
667,63
Економія при броні: -42,77 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
653,18
Економія при броні: -28,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
669,26
Економія при броні: -44,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
656,32
Економія при броні: -31,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
663,73
Економія при броні: -38,87 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
660,40
Економія при броні: -35,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
6.8 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
663,86
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
662,67
Економія при броні: -37,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
664,11
Економія при броні: -39,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
664,11
Економія при броні: -39,25 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
54.5 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
655,26
Економія при броні: -30,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 9
56.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
647,41
Економія при броні: -22,55 грн