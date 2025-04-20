Вода термальна Віши (Thermal water Vichy)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
660,84
Економія при броні: -35,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
656,20
Економія при броні: -31,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
658,77
Економія при броні: -33,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
654,56
Економія при броні: -29,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
670,39
Економія при броні: -45,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
664,36
Економія при броні: -39,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
670,45
Економія при броні: -45,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
648,22
Економія при броні: -23,36 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
665,99
Економія при броні: -41,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
657,45
Економія при броні: -32,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
660,40
Економія при броні: -35,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
655,57
Економія при броні: -30,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
667,94
Економія при броні: -43,08 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
662,35
Економія при броні: -37,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
671,46
Економія при броні: -46,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
649,54
Економія при броні: -24,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
657,08
Економія при броні: -32,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
650,17
Економія при броні: -25,31 грн