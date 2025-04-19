Вода термальна Віши (Thermal water Vichy)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
663,86
Економія при броні: -39,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
657,01
Економія при броні: -32,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
657,58
Економія при броні: -32,72 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
662,29
Економія при броні: -37,43 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
650,92
Економія при броні: -26,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
656,07
Економія при броні: -31,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
664,99
Економія при броні: -40,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
648,10
Економія при броні: -23,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
671,39
Економія при броні: -46,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.9 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
659,84
Економія при броні: -34,98 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
666,06
Економія при броні: -41,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.5 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
656,26
Економія при броні: -31,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale