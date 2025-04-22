Вода термальна Віши (Thermal water Vichy)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
648,66
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
653,43
Економія при броні: -28,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
650,23
Економія при броні: -25,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
669,64
Економія при броні: -44,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
666,12
Економія при броні: -41,26 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
652,37
Економія при броні: -27,51 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale
650,36
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
ТЕРМАЛЬНА ВОДА, ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ тм VICHY/ВІШІИ 300 мл №1
Cosmetic Active Internationale