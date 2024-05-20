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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 750 мг, №50 - Запоріжжя (43839) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
297,04 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
350,22
Економія: -36,81 грн
313,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
352,43
Економія: -31,03 грн
321,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
337,96
Економія: -29,30 грн
308,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
291,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 93
Всього: упаковка (1)
298,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
335,28
Економія: -35,08 грн
300,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
298,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1)
291,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
293,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
Всього: упаковка (1)
291,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 72
Всього: упаковка (1)
352,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (2)
356,44
Економія: -40,90 грн
315,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (2)
291,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (1)
293,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
292,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
297,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
363,44
Економія: -54,83 грн
308,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
291,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
Всього: упаковка (1)
316,00 грн