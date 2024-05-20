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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 750 мг, №50 - Одеса (43839) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
291,50 грн
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
292,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
297,86 грн
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
Всього: упаковка (1)
316,00 грн
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (2)
291,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
358,36
Економія: -49,75 грн
308,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (1)
293,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
366,71
Економія: -51,72 грн
314,99 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (1)
340,70 грн
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (2)
291,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (2)
345,99
Економія: -30,45 грн
315,54 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
Всього: упаковка (1)
309,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Очаків, вул. Торгова, 30
Всього: упаковка (1)
291,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Арциз, вул. Добровольського, 1
Всього: упаковка (1)
291,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
293,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Болград, просп. Соборний, 144-А
Всього: упаковка (2)
298,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
291,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Олександрія, просп. Соборний, 93
Всього: упаковка (1)
298,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
327,63
Економія: -27,43 грн
300,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
297,04 грн