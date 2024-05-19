Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглобаАКУЛЯЧИЙ ХРЯЩЦіни в аптеках

АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 750 мг, №50 - Львів (43839) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
352,99
Економія: -54,25 грн
298,74 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
Всього: упаковка (1)
296,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
347,48
Економія: -41,88 грн
305,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
293,50 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
436,40
Економія: -106,00 грн
330,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (2)
363,86
Економія: -59,45 грн
304,41 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
344,42
Економія: -31,57 грн
312,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
382,52
Економія: -73,87 грн
308,65 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
455,50
Економія: -110,60 грн
344,90 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (1)
441,10
Економія: -107,14 грн
333,96 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
344,00
Економія: -10,32 грн
333,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
Всього: упаковка (1)
292,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
Всього: упаковка (2)
291,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (1)
332,50
Економія: -21,13 грн
311,37 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Болград, просп. Соборний, 144-А
Всього: упаковка (2)
316,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Арциз, вул. Добровольського, 1
Всього: упаковка (1)
291,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (2)
291,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (1)
293,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (2)
345,99
Економія: -30,45 грн
315,54 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
292,54 грн