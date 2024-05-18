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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 750 мг, №50 - Харків (43839) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
293,26 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1)
291,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
298,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 72
Всього: упаковка (1)
352,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
354,96
Економія: -33,56 грн
321,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
345,57
Економія: -32,16 грн
313,41 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
344,36
Економія: -35,70 грн
308,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
330,50
Економія: -30,30 грн
300,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
297,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 93
Всього: упаковка (1)
298,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
291,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (1)
335,27
Економія: -23,90 грн
311,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
Всього: упаковка (2)
291,50 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
344,00
Економія: -10,32 грн
333,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
Всього: упаковка (1)
292,96 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (1)
441,10
Економія: -107,14 грн
333,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
455,50
Економія: -110,60 грн
344,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
374,48
Економія: -65,83 грн
308,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (2)
371,45
Економія: -67,04 грн
304,41 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
344,42
Економія: -31,57 грн
312,85 грн