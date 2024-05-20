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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 750 мг, №100 - Запоріжжя (14861) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
618,57
Економія: -74,20 грн
544,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
514,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
599,44
Економія: -62,13 грн
537,31 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
535,60
Економія: -42,53 грн
493,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
599,42
Економія: -78,84 грн
520,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (2)
500,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (2)
591,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Перемоги, 16-В
Всього: упаковка (1)
582,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
564,79
Економія: -69,11 грн
495,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
571,73
Економія: -56,06 грн
515,67 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
603,99
Економія: -73,47 грн
530,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
641,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
612,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Савинці, вул. 20-й Гвардійської Дивізії, 9
Всього: упаковка (1)
603,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
611,60
Економія: -69,83 грн
541,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
640,02
Економія: -115,43 грн
524,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
592,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
577,51
Економія: -39,29 грн
538,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
621,16 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (1)
613,80 грн