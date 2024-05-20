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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 750 мг, №100 - Одеса (14861) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
621,16 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (1)
613,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
572,90 грн
Валерія
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
613,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
530,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
588,36
Економія: -67,61 грн
520,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
503,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
612,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
605,52
Економія: -84,94 грн
520,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
539,37
Економія: -46,30 грн
493,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
578,18
Економія: -39,96 грн
538,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
578,65
Економія: -82,97 грн
495,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
566,63
Економія: -50,96 грн
515,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
593,27
Економія: -55,96 грн
537,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
514,44 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
631,52
Економія: -87,15 грн
544,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Глухівці, вул. Шкільна, 49
Всього: упаковка (5)
623,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Перемоги, 16-В
Всього: упаковка (1)
582,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
Всього: упаковка (1)
571,46
Економія: -48,41 грн
523,05 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
637,75
Економія: -19,13 грн
618,62 грн