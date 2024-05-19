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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 750 мг, №100 - Львів (14861) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
528,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
Всього: упаковка (1)
465,64 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
635,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
515,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Коваліва, 35-А
Всього: упаковка (1)
637,99
Економія: -107,47 грн
530,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
Всього: упаковка (1)
575,41
Економія: -41,78 грн
533,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
Всього: упаковка (1)
500,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Дубенська, 7
Всього: упаковка (1)
500,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
503,11 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, вул. Незалежності, 42/5
Всього: упаковка (1)
536,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 22
Всього: упаковка (1)
520,65
Економія: -34,65 грн
486,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
533,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
Всього: упаковка (1)
589,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глухівці, вул. Шкільна, 49
Всього: упаковка (5)
623,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Центральна, 27
Всього: упаковка (1)
586,09
Економія: -61,11 грн
524,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
Всього: упаковка (1)
571,46
Економія: -48,41 грн
523,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
503,11 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
650,90
Економія: -19,53 грн
631,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
Всього: упаковка (1)
616,29 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
677,25
Економія: -20,32 грн
656,93 грн