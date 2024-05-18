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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 750 мг, №100 - Харків (14861) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
592,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
629,74
Економія: -105,15 грн
524,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
611,94
Економія: -70,17 грн
541,77 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Савинці, вул. 20-й Гвардійської Дивізії, 9
Всього: упаковка (1)
603,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (2)
500,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (2)
591,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
641,07 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
603,99
Економія: -73,47 грн
530,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Перемоги, 16-В
Всього: упаковка (1)
582,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
583,78
Економія: -68,11 грн
515,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
582,64
Економія: -86,96 грн
495,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
624,36
Економія: -79,99 грн
544,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
514,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
597,09
Економія: -59,78 грн
537,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
537,69
Економія: -44,62 грн
493,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
616,32
Економія: -95,74 грн
520,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
590,98
Економія: -52,76 грн
538,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
612,48 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
637,75
Економія: -19,13 грн
618,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 17
Всього: упаковка (1)
610,41
Економія: -82,56 грн
527,85 грн