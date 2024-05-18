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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 750 мг, №100 - Дніпро (Дніпропетровськ) (14861) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
634,92
Економія: -90,55 грн
544,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
514,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
603,55
Економія: -66,24 грн
537,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
503,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Перемоги, 16-В
Всього: упаковка (1)
582,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
530,50
Економія: -37,43 грн
493,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (2)
500,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (2)
591,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
606,27
Економія: -85,69 грн
520,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
641,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
569,76
Економія: -74,08 грн
495,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
576,61
Економія: -60,94 грн
515,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Савинці, вул. 20-й Гвардійської Дивізії, 9
Всього: упаковка (1)
603,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
605,58
Економія: -63,81 грн
541,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
642,00
Економія: -117,41 грн
524,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
592,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
611,02
Економія: -71,54 грн
539,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
612,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
587,80
Економія: -49,58 грн
538,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
637,75
Економія: -19,13 грн
618,62 грн