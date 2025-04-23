Київ
ГЛІЦИН B (GLICIN B)

ГЛІЦИН B (GLICIN B)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
107.6 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
54,60
Економія при броні: -1,86 грн
52,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Браїлів, вул. Монастирська, 23
372.8 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Економія при броні: -1,64 грн
8,84 грн
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