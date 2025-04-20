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ГЛІЦИН B (GLICIN B)
ГЛІЦИН B (GLICIN B)
Львів
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Відчиняється о 07:30
Браїлів, вул. Монастирська, 23
310.3 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Економія при броні:
-1,20 грн
9,28
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
623.3 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
55,37
Економія при броні:
-2,63 грн
52,74
грн
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Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
717.2 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
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