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ГЛІЦИН B (GLICIN B)
ГЛІЦИН B (GLICIN B)
Київ
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Відчиняється о 07:30
Браїлів, вул. Монастирська, 23
225.8 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Економія при броні:
-1,08 грн
9,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
442.7 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
55,54
Економія при броні:
-2,80 грн
52,74
грн
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