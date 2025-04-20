Київ
ГЛІЦИН B (GLICIN B)

ГЛІЦИН B (GLICIN B)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
255.6 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
55,72
Економія при броні: -2,98 грн
52,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Браїлів, вул. Монастирська, 23
407.1 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Економія при броні: -1,22 грн
9,26 грн
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