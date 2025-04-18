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ГЛІЦИН B (GLICIN B)
ГЛІЦИН B (GLICIN B)
Харків
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
564.9 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
55,78
Економія при броні:
-3,04 грн
52,74
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Браїлів, вул. Монастирська, 23
591.1 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Економія при броні:
-1,28 грн
9,20
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
312.4 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
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