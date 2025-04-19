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ГЛІЦИН B (GLICIN B)
ГЛІЦИН B (GLICIN B)
Дніпро
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
386.6 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
55,37
Економія при броні:
-2,63 грн
52,74
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Браїлів, вул. Монастирська, 23
503.1 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Економія при броні:
-1,20 грн
9,28
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
132.4 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
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