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ГЛІЦИН B (GLICIN B)
ГЛІЦИН B (GLICIN B)
Чернігів
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Зачиняється о 19:30
Браїлів, вул. Монастирська, 23
346.2 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Економія при броні:
-1,22 грн
9,26
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
560.2 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
55,87
Економія при броні:
-3,13 грн
52,74
грн
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