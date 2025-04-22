Київ
ГЛІЦИН B (GLICIN B)

ГЛІЦИН B (GLICIN B)

Чернігів (адресу не вказано)
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Браїлів, вул. Монастирська, 23
346.2 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
10,48
Економія при броні: -1,22 грн
9,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
560.2 км
ГЛІЦИН B таблетки 250 мг №50
Аптека 283
55,87
Економія при броні: -3,13 грн
52,74 грн
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