Київ
Смужки хірургічні Омністріп (Surgical strips Omnistrip)

Смужки хірургічні Омністріп (Surgical strips Omnistrip)

Запоріжжя (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
327.3 км
СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP® 12 мм х 101 мм №1
Paul Hartmann
56,13 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
771.6 км
СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP® 6 мм х 38 мм №300
Paul Hartmann
42,40 грн
ГоловнаКошикОбране